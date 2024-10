Inter Torino, la MOVIOLA e la PAGELLA dell’arbitro Marcenaro: il VOTO al direttore di gara (Di domenica 6 ottobre 2024) Il fischietto Marcerano ha avuto il suo bel da fare nel corso della partita di campionato tra Inter Torino L’Inter batte il Torino 3-2 nel match del sabato sera di Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prova dell’arbitro Marcenaro e della sua squadra arbitrale non è stata sufficiente con un 5 in PAGELLA. MOVIOLA Inter (Calcionews24) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il fischietto Marcerano ha avuto il suo bel da fare nel corso della partita di campionato traL’batte il3-2 nel match del sabato sera di Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, la provae della sua squadra arbitrale non è stata sufficiente con un 5 in

Vanoli dopo Inter-Torino: «Onorato lo spirito Toro, ma rammarico» - Dobbiamo migliorare perché non dobbiamo perdere l’uomo in area, ma sono contento della prestazione. Sudditanza iniziale ma siamo stati sempre ordinati. spirito – Paolo Vanoli ha commentato la sconfitta di Milano contro l’Inter ai canali ufficiali del club torinista: «Ci tengo a fare i complimenti ... (Inter-news)

VOTI Inter Torino: THURAM e ZAPATA sopra TUTTI. Mistero ACERBI: partita normale o tra i migliori in campo? - Ecco cosa ne pensano i quotidiani sporivi Inter-Torino è stata una partita avvincente, molto più di quel che si poteva pensare dopo 20 minuti, quando i granata erano già in 10. I VOTI e i commenti della partita tra Inter Torino, vinta dai nerazzurri per 3-2. Prendendo come campioni i due ... (Calcionews24)

Inter-Torino 3-2, cinque dati statistici che potresti non sapere - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . 48 – Il numero dei corner dell’Inter finora guadagnati in Serie A: è la squadra ad averne conquistati di più. L’Inter chiude con un’altra vittoria prima andare in pausa nazionali. Tre gol al Torino e stesso risultato di Udine. Inter-News - Ultime ... (Inter-news)