Inchiesta ultras, si apre un altro e nuova filone: è un terremoto (Di domenica 6 ottobre 2024) I magistrati stanno indagando e interrogando tutte le persone arrestate ma anche quelle che sono coinvolte, a breve anche i calciatori Un’Inchiesta che rischia di travolgere ancora di più il mondo del tifo e del calcio. I magistrati della Procura di Milano stanno indagando e andando a fondo in un mondo che nasconde non solo insidie e segreti, ma anche tanta e forse troppa criminalità e microcriminalità che, probabilmente, è stata lasciata andare un po’ troppo. La Procura di Milano ha aperto un nuovo filone investigativo sull’Inchiesta che riguarda gli ultras di Milan e Inter (Ansa Foto) Cityrumors.itE mentre scavano, indagano e ascoltano le persone coinvolte come i capi ultras e tanti altri, si stanno facendo un’idea ben precisa di quello che stanno trovano e di quello che potrebbero trovare a breve. (Di domenica 6 ottobre 2024) I magistrati stanno indagando e interrogando tutte le persone arrestate ma anche quelle che sono coinvolte, a breve anche i calciatori Un’che rischia di travolgere ancora di più il mondo del tifo e del calcio. I magistrati della Procura di Milano stanno indagando e andando a fondo in un mondo che nasconde non solo insidie e segreti, ma anche tanta e forse troppa criminalità e microcriminalità che, probabilmente, è stata lasciata andare un po’ troppo. La Procura di Milano ha aperto un nuovoinvestigativo sull’che riguarda glidi Milan e Inter (Ansa Foto) Cityrumors.itE mentre scavano, indagano e ascoltano le persone coinvolte come i capie tanti altri, si stanno facendo un’idea ben precisa di quello che stanno trovano e di quello che potrebbero trovare a breve. (Cityrumors)

Cityrumors - Inchiesta ultras si apre un altro e nuova filone | è un terremoto

Bandini: per i magistrati Salvini non può neanche difendersi - Tanto più che la vicenda dei migranti bloccati in mare (in un contesto giudiziario che oramai appartiene all'era giurassica) viene ricordata dal dottor Santalucia con gentile insistenza, oserei senza requie, in tutte le trasmissioni televisive e in ogni pubblico consesso. E legittima, naturalmente. ... (Liberoquotidiano)

Toghe e diritto di critica: c’è anche quello del governo, non solo quello dei magistrati - Liberi gli uni, liberi gli altri. È la nostra democrazia. Assistiamo ogni giorno ad esternazioni, singole e collegiali, di procuratori (di più) e di giudici (meno), in servizio e in quiescenza, delle loro rappresentanze: contro politiche, leggi, riforme; contro semplici progetti del potere ... (Secoloditalia)

Contro Sangiuliano si muovono anche i magistrati: il disegno ora è chiaro - Da un lato, il ministro tramite il suo legale ha fatto sapere che denuncerà la 41enne di Pompei, la quale sembra ricattare il titolare del dicastero della Cultura. Infatti si è appreso che la procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, coordinata da Paolo Luigi Rebecchi, avvierà verifiche ... (Liberoquotidiano)