Il video del G7 nel mirino | Inglese maccheronico

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ancona, 6 ottobre 2024 – Traduzioni maccheroniche e incomprensibili nelpromozionale della città in occasione del G7 Salute, il Pd attacca ironicamente la giunta Silvetti: “Dopo il latino, scivolano anche sull’affermano i consiglieri del gruppo Dem di Ancona . Passata la vicenda dell’imperatore del formaggio (‘da Imperatori caesari’ a ‘imperatori caseari’) in via XXIX settembre eravamo convinti si fosse imparato a fare attenzione, supervisionando l’attività di coloro che collaborano con l’amministrazione. Il centrodestra continua invece a fare confusione con le lingue. E stavolta proprio in occasione del G7 Salute, dove ci ritroviamo con unpromozionale su Ancona con sottotitoli formulati in une ai limiti dell’incomprensibile. Grande Ancona, ma non troppo, verrebbe da dire”. (Ilrestodelcarlino)