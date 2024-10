Il settore non trova manodopera Boom-assunzioni di lavoratori cinesi

(Di domenica 6 ottobre 2024) di Bruno Berti EMPOLI Mentre neldella moda infuria la tempesta dovuta al massiccio ricorso alla cassa integrazione a causa di un mercato carente di vitalità , effetto di incertezza economica, il comparto delladi riserva (per così dire), quella cinese, sta vivendo uno tsunami particolare che ha alla base, come dimostrato da un’inchiesta della Guardia di Finanza a Firenze ed Empoli, la volontà di scansare il pagamento delle tasse. E allora, mentre le griffe chiedono ai loro fornitori una qualità maggiore dei capi che significa, stando a fonti imprenditoriali, costi di realizzazione più salati, circa il doppio, l’inchiesta di cui sopra cambia l’andazzo precedente, all’insegna del mettersi in regola, a partire dal Durc, la certificazione della regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali. (Lanazione)