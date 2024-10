Il Messina pareggia contro la capolista Benevento, due pali negano il colpaccio (Di domenica 6 ottobre 2024) Positiva prestazione del Messina, che ha pareggiato 0 a 0, allo stadio "Franco Scoglio", contro la capolista Benevento, dimostrando carattere ed orgoglio. Pronti via ed ospiti subito pericolosi con la girata di Perlingieri, parata in tuffo da Krapikas. Risponde Pedicillo, la sua staffilata dalla (Di domenica 6 ottobre 2024) Positiva prestazione del, che hato 0 a 0, allo stadio "Franco Scoglio",la, dimostrando carattere ed orgoglio. Pronti via ed ospiti subito pericolosi con la girata di Perlingieri, parata in tuffo da Krapikas. Risponde Pedicillo, la sua staffilata dalla (Messinatoday)

Il Messina ferma il Benevento e si rammarica per tre legni - MESSINA – Il Messina non subisce gol contro il Benevento ed è già una notizia nell’ottava giornata di campionato. Nello 0-0 finale, il primo di questa stagione, c’è comunque del rammarico per tre pali ...(tempostretto)

Il derby al Padova che va in fuga. Benevento pari ma con aggancio in vetta - Sono terminate le gare della ottava giornata di Serie C con fischio d'inizio alle ore 15. In campo tutti e tre i gironi: nel Girone A Padova in fuga dopo la vittoria nel derby contro ...(tuttoc)

