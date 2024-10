Il messaggio di Bardella a Pontida in italiano | Sostegno a Salvini per lui persecuzione giudiziaria

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 06 ottobre 2024 "è attaccato dalla sinistra,da parte nostra per lache stai subendo. È un'inversione dei valori. Sul banco degli imputati sarebbero dovute finire le Ong". Lo ha detto Jordan, presidente del Rassemblement National, in un videoinviato alla kermesse leghista di."Con gli storici e amici della Lega" e gli altri alleati in Ue "ora rappresentiamo un gruppo potente e rispettato. Grazie a Viktor Orban per il tuo coraggio, siamo il terzo gruppo al Parlamento europeo. Insieme continueremo a difendere i nostri valori occidentali e la civiltà europea", ha aggiunto. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Iltempo)