Gazaraid su moschea e scuola24 morti

Gaza,raid su moschea e scuola,24 morti (Di domenica 6 ottobre 2024) 8.20 Si aggrava il bilancio dei due attacchi israeliani a una moschea e una scuola di Gaza: almeno 24 palestinesi sono stati uccisi e 93 feriti. Lo riferisce l'ufficio stampa governativo di Gaza, che accusa le forze israeliane di aver commesso "due brutali massacri" durante la notte,bombardando una moschea e una scuola trasformate in rifugio. Gli edifici presi di mira sono la moschea di Al Aqsa e la scuola Ibn Rushd, al centro della Striscia di Gaza. Entrambe ospitavano centinaia di sfollati. (Di domenica 6 ottobre 2024) 8.20 Si aggrava il bilancio dei due attacchi israeliani a unae una scuola di Gaza: almeno 24 palestinesi sono stati uccisi e 93 feriti. Lo riferisce l'ufficio stampa governativo di Gaza, che accusa le forze israeliane di aver commesso "due brutali massacri" durante la notte,bombardando unae una scuola trasformate in rifugio. Gli edifici presi di mira sono ladi Al Aqsa e la scuola Ibn Rushd, al centro della Striscia di Gaza. Entrambe ospitavano centinaia di sfollati. (Servizitelevideo.rai)

Mo: 24 palestinesi uccisi e 93 feriti in raid Idf moschea e scuola di Gaza - Secondo l'Idf, membri di Hamas erano attivi in ??entrambi i complessi. Gaza, 6, ott. La moschea colpita nel raid aereo, così come e la scuola Ibn Rushd, si trova vicino all'ospedale dei Martiri di al-Aqsa, nella città dei Deir al-Balah, nel centro della Striscia. . Entrambe le strutture ospitavano ... (Liberoquotidiano)

Nuovi raid di Israele a sud di Beirut, colpita moschea a Gaza. Israele prepara l'attacco all'Iran - Notte di bombardamenti nella Striscia e in Libano. colpita moschea a Gaza, 21 le vittime. "Ospitava sfollati", dicono fonti palestinesi. L'Idf: "Operazione precisa contro terroristi di Hamas". (Ilgiornale)

25 raid israeliani su Beirut, colpita moschea a Gaza: 24 morti e 93 feriti. L'attacco all'Iran, "è imminente" - . Lo riferisce l’ufficio stampa governativo di Gaza che accusa le forze israeliane di aver commesso «due brutali massacri» durante la notte, bombardando una moschea e una scuola trasformate in rifugio. Si aggrava il bilancio di due attacchi israeliani a una moschea e una scuola di Gaza, in cui ... (Gazzettadelsud)