Forza Nuova inaugura una sede a Ferrara scontro con una militante di Avs

(Di domenica 6 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Un battibecco per un volantino tra unadi Avs e un esponente diha portato all’intervento di carabinieri e Digos per l’identificazione di entrambi. È quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi davanti alladel movimento di estrema destra in via Boldrini. Cos’è successo Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava regolarmente svolgendo un’attività di volantinaggio distribuendo gli annunci della manifestazione di questo pomeriggio in galleria Matteotti organizzata da forze di centrosinistra e associazioni. A un tratto si sarebbe avvicinata alladi Fn, già presidiata dalle forze dell’ordine, trovandosi davanti undell’organizzazione. Tra i due sarebbe quindi nata una discussione, terminata con l’arrivo delle forze dell’ordine. (Ilrestodelcarlino)