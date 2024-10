Fiorentina-Milan 2-1: il tabellino (Di domenica 6 ottobre 2024) Fiorentina-Milan 2-1 (primo tempo 1-0) Marcatori: 35` Adli, 73` Gudmundsson Assist: 73` Kean Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzz (Di domenica 6 ottobre 2024)2-1 (primo tempo 1-0) Marcatori: 35` Adli, 73` Gudmundsson Assist: 73` Kean(4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzz (Calciomercato.com)

Posticipo Serie A, Fiorentina-Milan 2-1 - La Viola passa comunque con un pregevole diagonale dell' ex rossonero Adli (35'). Al 45' rigore per il Milan (Ranieri stende Reijnders) De Gea respinge Theo. Tante emozioni al 'Franchi'. . Ranieri decisivo su Pulisic lanciato. Cross di Theo, palombella al volo di Pulisic che supera De Gea (60') ... (Televideo.rai.it)

DIRETTA / Fiorentina-Milan 2-1, espulso Palladino per proteste - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 90' Cinque minuti di recupero. 89' Fallo in attacco di Tomori su Bove, secondi preziosi per la Fiorentina. 87' ANCORA CHUKWUEZE! L'ex Villareal entra in aera e con tanto spazio a disposizione calcia malissimo! 85' DE GEA SALVA ANCORA LA... (Firenzetoday.it)

Fiorentina-Milan LIVE 2-1: Gudmundsson! De Gea salva su Chukwueze - IL TABELLINO Fiorentina-Milan 2-1 MARCATORI: 35` Adli (F), 60` Pulisic (M), 73` Gudmundsson (F). FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo,... (Calciomercato.com)

