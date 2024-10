Empoli D’Aversa | Dispiacere per il risultato ma grande prestazione

(Di domenica 6 ottobre 2024) “C’èper il, ma i ragazzi hanno fatto una grandissimanonostante qualcuno non fosse al 100%. Il rammarico è sul primo gol, poi la Lazio ha la possibilità di far entrare giocatori come Pedro che possono decidere la partita. Ai ragazzi, però, non posso rimproverare nulla. Il gol preso nel recupero ha cambiato la partita a livello mentale. La spinta del pubblico può far cambiare l’esito di una partita. Nel primo tempo ci siamo innervositi con alcune situazioni. Dispiace non essere rientrati sull’1-0 all’intervallo“. Così il tecnico dell’, Roberto, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Lazio. “Esposito? È un giocatore che ha delle qualità indiscutibili, deve migliorare sulla quantità di lavoro. È tecnico, ma fa anche tanti chilometri. Deve lavorare senza porsi limiti. (Sportface)