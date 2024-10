Empoli battuto (2-1) nel finale dalla Lazio. Illusione dopo il gol di Esposito. Pagelle (Di domenica 6 ottobre 2024) Si era illuso, l'Empoli, di ripetere all'Olimpico, contro la Lazio, l'impresa compiuta contro la Roma. Gli sono invece stati fatali gli ultimi minuti della partita L'articolo Empoli battuto (2-1) nel finale dalla Lazio. Illusione dopo il gol di Esposito. Pagelle proviene da Firenze Post. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si era illuso, l', di ripetere all'Olimpico, contro la, l'impresa compiuta contro la Roma. Gli sono invece stati fatali gli ultimi minuti della partita L'articolo(2-1) nelil gol diproviene da Firenze Post. (firenzepost)

La Lazio vince in rimonta, primo ko per l’Empoli - La reazione degli uomini di Marco Baroni non tarda ad arrivare, poichè mettono in difficoltà Vasquez in due frangenti prima con Isaksen e poi con Castellanos, che però ottengono solo due corner. Dopo una girandola di sostituzioni anche l’Empoli prova a riportarsi in vantaggio al 71? con un tiro ... (Unlimitednews)

Empoli, D’Aversa POLEMICO: «Gol di Zaccagni a tempo SCADUTO, forse NON funzionava il cronometro. La Lazio ci ha PROVOCATO, non me l’aspettavo» - Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, dopo la sfida del campionato di Serie A contro la Lazio. SODDISFATTO PER LA PRESTAZIONE – «Sicuramente si, i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Nonostante il rigore sbagliato della Lazio il […]. Tutti i dettagli in merito Roberto ... (Calcionews24)

Empoli, D'Aversa: "Il gol di Zaccagni oltre il recupero. Provocazioni della Lazio? Da Pedro non mi aspetto che..." - Dopo la sconfitta contro la Lazio, l`allenatore dell`Empoli Roberto D`Aversa ha parlato ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa. RIMPIANTI -... (Calciomercato)

Empoli, Esposito: “L’obiettivo è la salvezza, avuta troppa frenesia” - ESPOSITO LAZIO EMPOLI POST PARTITA – L’Empoli ha costretto la Lazio alla rimonta e ha giocato una partita molto intelligente. Tra i migliori del club toscano c’è sicuramente Salvatore Esposito, autore ...(lazionews.eu)

Lazio-Empoli, Baroni risponde a D’Aversa: “Analisi non lucida”. Poi sull’infortunio di Lazzari - La Lazio centra una vittoria fondamentale in rimonta contro l'Empoli confermando il suo grande momento: le parole di Marco Baroni ...(calciomercato)

La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli e aggancia la Juve al terzo posto - La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3° posto in classifica agganciando la Juventus a quota 13. Prima sconfitta in campionato ...(adnkronos)