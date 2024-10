Elezioni Lnp Maiorana presidente Tedeschi in consiglio

(Di domenica 6 ottobre 2024) La Fortitudo torna a contare a livello di Lega. Al Royal Hotel Carlton l’assemblea della Lega Nazionale Pallacanestro, che ha proceduto a rinnovare le cariche sociali. Confermato iluscente Francesco(nella foto Ciamillo), per acclamazione dell’assemblea, con rappresentate l’85 per cento delle società di serie A2 e B aventi diritto. Per la Fortitudo la bella notizia arriva dalla nomina, tra i membri del direttivo di Stefano. La nomina diconferma come la Effe sia apprezzata nel panorama cestistico nazionale.è stato eletto con Luca Biganzoli, Roberto Pietropaoli, Alessandro Santoro, Andrea Baccarini, Francesco Farinaro, Guglielmo Feliziani e Ivan Papaianni. f. m. (Sport.quotidiano)