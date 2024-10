"Ecco 11 diaconi che abbracciano il mondo: non sono supereroi, invitano alla pace" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Non sono eroi o uomini superiori, ma persone che hanno creduto di dimorare nella preghiera di Gesù e che incoraggiano tutti noi a decidere una più radicale appartenenza". Così l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha accolto in Duomo 11 seminaristi ordinati diaconi, parlando della loro scelta "esagerata", che "espone all’ostilità del mondo, ma apre anche alla pienezza della gioia". Tante e diverse le storie alle spalle. Tra loro - l’età media è 29 anni - c’è un seminarista di origini ecuadoregne, arrivato in Italia a 14 anni e accompagnato nel suo percorso dalla parrocchia dei migranti di Santo Stefano a Milano. C’è un ragazzo sudsudanese che, dopo aver iniziato la formazione nel suo Paese, ha scelto di proseguire i suoi studi teologici nel Seminario di Venegono e che ripartirà per il Sud Sudan. (Di domenica 6 ottobre 2024) "Noneroi o uomini superiori, ma persone che hanno creduto di dimorare nella preghiera di Gesù e che incoraggiano tutti noi a decidere una più radicale appartenenza". Così l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha accolto in Duomo 11 seminaristi ordinati, parlando della loro scelta "esagerata", che "espone all’ostilità del, ma apre anchepienezza della gioia". Tante e diverse le storie alle spalle. Tra loro - l’età media è 29 anni - c’è un seminarista di origini ecuadoregne, arrivato in Italia a 14 anni e accompagnato nel suo percorso dparrocchia dei migranti di Santo Stefano a Milano. C’è un ragazzo sudsudanese che, dopo aver iniziato la formazione nel suo Paese, ha scelto di proseguire i suoi studi teologici nel Seminario di Venegono e che ripartirà per il Sud Sudan. (Ilgiorno)

Inzaghi: «Partite così non possono finire 3-2! Più concentrazione in CHAMPIONS? Ecco come la penso» - SOFFERENZA FINALE – «Partiamo dal fatto che questa squadra ha fatto tre partite in una settimane e ha […]. Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Torino a San Siro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ... (Calcionews24)

Szczesny, Flick: «Diceva di voler smettere, ma è in OTTIMA FORMA! Sono rimasto molto colpito da lui, ecco perchè» - Le parole di Hans Flick, tecnico del Barcellona, sull’arrivo di Szczesny, che domani potrebbe fare il suo debutto Domani nel Barcellona, nella partita contro l’Alaves, potrebbe fare il suo debutto in squadra Szczesny. «Ha detto che voleva finire la carriera, ma è in […]. Di seguito le parole del ... (Calcionews24)

Atalanta, Ederson: «Contento per il goal. Ecco dove sono MIGLIORATO con GASPERINI» - «sono molto contento di aver fatto goal, oggi era una bella serata viste le 100 partite con la maglia dell’Atalanta. Gasperini mi dice sempre […]. Le parole del centrocampista brasiliano dell’Atalanta Ederson dopo la vittoria conquistata contro il Genoa In conferenza stampa, il centrocampista ... (Calcionews24)