È morto Sammy Basso avrebbe avuto un malore al ristorante | aveva 28 anni ed era il malato di progeria più longevo al mondo

Morto Sammy Basso, si è sentito male al ristorante. L’Associazione Progeria: “Si è spenta la nostra luce” - È Morto Sammy Basso, famoso per essere il più longevo malato di Progeria al mondo. Aveva 28 anni. SI trovava in un ristorante quando si è sentito male. La notizia diffusa dall'Associazione Italiana Progeria che lui stesso aveva fondato.Continua a leggere . (Fanpage)

Addio a Sammy Basso, si è sentito male in un ristorante: aveva solo 28 anni - Sa. aveva 28 anni. B. . Era il più longevo malato di progeria al mondo. Pro. Nel luglio 2018 si è laureato con 110 e lode in scienze naturali con indirizzo biologico molecolare all’Università di Padova, presentando una tesi dedicata all’esistenza di terapie per rallentare il decorso della ... (Dayitalianews)