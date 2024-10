Don Costa e Terry Ray, chi sono genitori di Nikka Costa: “Ho ricordi bellissimi grazie a papà” (Di domenica 6 ottobre 2024) Nikka Costa è una cantante nata a Tokyo (Giappone) il 04 giugno 1972, sotto il segno dei Gemelli, con il nome di Domenica Costa. Chiamata Domenica poiché è nata proprio in quel giorno della settimana ed i genitori hanno voluto omaggiare le sue origini italiane, precisamente siciliane, da parte del padre. Il papà, Don Costa, era un compositore ed arrangiatore molto famoso morto quando lei aveva 11 anni. La mamma Terry Ray era una cantante. Ha un fratellastro, Tano ed una sorellastra, Nancy entrambi da parte del padre. Dal 2012 è sposata con Justin Stanley ed hanno due figli: Sugar (2006) e Suede (2013).“Della mia infanzia ho solo ricordi bellissimi”. Con queste parole, la cantante Nikka Costa sintetizza in un’intervista a La Repubblica il rapporto con i suoi adorati genitori, Don Costa e Terry Ray. (Di domenica 6 ottobre 2024)è una cantante nata a Tokyo (Giappone) il 04 giugno 1972, sotto il segno dei Gemelli, con il nome di Domenica. Chiamata Domenica poiché è nata proprio in quel giorno della settimana ed ihanno voluto omaggiare le sue origini italiane, precisamente siciliane, da parte del padre. Il, Don, era un compositore ed arrangiatore molto famoso morto quando lei aveva 11 anni. La mammaRay era una cantante. Ha un fratellastro, Tano ed una sorellastra, Nancy entrambi da parte del padre. Dal 2012 è sposata con Justin Stanley ed hanno due figli: Sugar (2006) e Suede (2013).“Della mia infanzia ho solo”. Con queste parole, la cantantesintetizza in un’intervista a La Repubblica il rapporto con i suoi adorati, DonRay. (Metropolitanmagazine)

Metropolitanmagazine - Don Costa e Terry Ray chi sono genitori di Nikka Costa | Ho ricordi bellissimi grazie a papà

Teatro Parioli Costanzo, dal 5 ottobre rassegna di spettacoli per bambini e genitori - Si consiglia la prenotazione telefonica con qualche giorno di anticipo. 30 GRISU’ – Un drago senza paura Con il contributo di Marco Pagot Per la prima volta, uno spettacolo teatrale, nella storia del marchio Drammaturgia: Manuel Renga e Marco Pagot con Jasmine Lazzoni, Andrea Messina, Jacopo Violi, ... (Romadailynews)

Teatro Parioli Costanzo, dal 5 ottobre rassegna di spettacoli per bambini e genitori - Grisù e Stella, come tutti i bambini di quell’età, di paure ne hanno tante: dovranno imparare a capirle e affrontarle, perché come dice David “un eroe non è chi non ha nessuna paura, ma chi riesce a vincerla!”. Per i disabili in carrozzina sono previsti posti dedicati. itServizio Whatsapp ... (Romadailynews)

“Parlo con Dio e con i miei genitori morti: a Lui chiedo sempre la stessa cosa”: la confessione di Costantino Vitagliano - Poi cinema, altri progetti (il calendario Max) e un libro. Non mi interessa altro”. Infine ha concluso: “Quando guardo in cielo, mi viene spontaneo salutarli tutti e due con un bacio: ‘Ciao mamma, ciao papà. Mi ci ha portato un amico pugliese: ‘Hai bisogno della sua mano miracolosa’, mi ha detto. ... (Ilfattoquotidiano)