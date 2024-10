Domenica Speria muore a soli 35 anni, indagato il compagno che era alla guida (Di domenica 6 ottobre 2024) Domenica Speria ha perso la vita intorno alla mezzanotte di venerdì a seguito di un rocambolesco incidente stradale. La 35enne è la vittima del sinistro avvenuto lungo la Modena-Carpi, all'altezza di Appalto di soliera. Speria era madre di un bambino di 9 anni e lavorava a Modena come estetista (Di domenica 6 ottobre 2024)ha perso la vita intornomezzanotte di venerdì a seguito di un rocambolesco incidente stradale. La 35enne è la vittima del sinistro avvenuto lungo la Modena-Carpi, all'altezza di Appalto diera.era madre di un bambino di 9e lavorava a Modena come estetista (Modenatoday)

