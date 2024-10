Covid Borghi | Stop vaccino ai ragazzi rischio miocardite Esplode la polemica social con Burioni e Bassetti

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo una breve pausa, rifragorosa lasule sugli effetti del. Ad accendere nuovamente la miccia è Claudiocon una serie di post pubblicati su X. Il senatore della Lega cita un recente studio scientifico che conferma gli effetti avversi delsui giovani, in modo particolare per quanto riguarda la possibile insorgenza di miocarditi. Per farlo, però, punta il dito contro il virologo Roberto. Ne nasce uno scontro virtuale senza esclusione di colpi a cui patecipa anche Matteo.Leggi anche:furioso con la sindaca: “Ospita un convegno no Vax, inaccettabile” “Dopo la pubblicazione di questo studio su Eclinicalmedicine (rivista ‘The Lancet’) per minimo principio di prudenza la vaccinazionee adolescenti dovrebbe essere immediatamente sospesa. (Thesocialpost)