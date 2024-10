Condannati a 5 anni i responsabili del furto ai danni di un'anziana di Vasto: i legali annunciano ricorso (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono stati Condannati a 5 anni di reclusione ciascuno i quattro responsabili del furto con raggiro ai danni di un'anziana, avvenuto all'interno della sua abitazione a Vasto. Questa è la sentenza emessa dal giudice Tito Antonini, mentre la richiesta iniziale del Pubblico Ministero Iaia Marino era (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono statia 5di reclusione ciascuno i quattrodelcon raggiro ai ddi un', avvenuto all'interno della sua abitazione a. Questa è la sentenza emessa dal giudice Tito Antonini, mentre la richiesta iniziale del Pubblico Ministero Iaia Marino era (Chietitoday)

Condannati a 5 anni gli amministratori di Prestige: fecero fallire la società in cui investirono 8 ex calciatori, da Toni a Montolivo - Alcuni di loro (come Zaccardo) avevano avviato una denuncia per truffa reclamando i 600mila euro spesi per l’investimento del castello in Carinzia mai andato in porto. Quella che ha fatto più clamore è l’operazione legata all’acquisto dello Schlosshotel Velden in Carinzia. Sono stati diversi gli ... (Ilfattoquotidiano)

Regno Unito, condannati i killer più giovani: uccisero con machete a 12 anni - (Adnkronos) – Sono stati condannati a otto anni e sei mesi di carcere due ragazzi britannici che, quando di anni ne avevano 12, hanno ucciso apparentemente senza un motivo un uomo che non conoscevano, Shawn Seesahai, a colpi di machete in un parco di Wolverhampton. I fatti risalgono al 13 novembre ... (Periodicodaily)