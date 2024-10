Casertana, il Catania passa al pinto: 3-1 in rimonta; rossoblù fermi a 8 punti (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo striscione esposto dai distinti, la dice lunga sulla decisione del Gos di vietare le trasferte ai tifosi del Catania: “Trasferte libere, rivogliamo i nostri nemici“. Gos che complica le cose anche per gli addetti ai lavori: questi ultimi prendono possesso di due delle quattro cabine della tribuna stampa del pinto, costringendo i giornalisti a lavorare in piedi. La sconfitta di oggi pomeriggio è la prima in cui trova la contestazione del pubblico di casa, che anche dopo la prestazione scialba contro la Turris ha, in qualche modo, spronato i suoi. La classifica non è positiva dopo questa sconfitta: il Catania vola in piena zona playoff, mentre la Casertana è nella seconda metà, fermi a 8 punti. Casertana, buon inizio, poi il crollo nella ripresa. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo striscione esposto dai distinti, la dice lunga sulla decisione del Gos di vietare le trasferte ai tifosi del: “Trasferte libere, rivogliamo i nostri nemici“. Gos che complica le cose anche per gli addetti ai lavori: questi ultimi prendono possesso di due delle quattro cabine della tribuna stampa del, costringendo i giornalisti a lavorare in piedi. La sconfitta di oggi pomeriggio è la prima in cui trova la contestazione del pubblico di casa, che anche dopo la prestazione scialba contro la Turris ha, in qualche modo, spronato i suoi. La classifica non è positiva dopo questa sconfitta: ilvola in piena zona playoff, mentre laè nella seconda metà,a 8, buon inizio, poi il crollo nella ripresa. (Anteprima24)

Casertana-Catania 1-3, gli etnei ribaltano il risultato e vincono: secondo stop in campionato per i falchetti - . La Casertana cade allo Stadio Pinto. . La formazione di Domenico Toscano ribalta il punteggio e condanno i falchetti alla seconda sconfitta in campionato: Guglielmotti, Jimenez e Inglese consegnano i. Nonostante il vantaggio iniziale di Mancini, la squadra di Manuel Iori deve arrendersi al ... (Casertanews)

Catania, Toscano: "Casertana squadra organizzata, dobbiamo essere tenaci" - Nuovo impegno in trasferta per il Catania che oggi pomeriggio alle 15:00 sarà impegnato nella sfida dello stadio Pinto contro la Casertana. Mimmo Toscano ha presentato il match e parlato della situazione della sua squadra. Tenacia e situazione in infermeria. "La vittoria dà consapevolezza e... (Cataniatoday)

Casertana-Catania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - . Gli etnei invece hanno trovato un’importante vittoria contro l’ex capolista Monopoli, che li ha lanciati in piena zona play-off con 12 punti e la voglia di continuare a fare bene. Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Casertana-Catania, match valido per ... (Sportface)

Serie C: Trapani e Catania in parità contro Sorrento e Casertana. Tutti i risultati parziali - Casertana – Catania 1-1: La Casertana ha aperto le marcature al 18' con Mancini, ma il Catania ha reagito prontamente, trovando il pareggio al 27' grazie a Guglielmotti. Gara intensa e bilanciata ...(ilovepalermocalcio)

Casertana-Catania (1-1): Cronaca e tabellino - CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Gatti, Bacchetti, Falasca; Damian, Collodel; Carretta, Proia, Bakayoko; Asencio. A disp.: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Rocca, Matese, Satriano,Deli, Bianchi, ...(calciocatania)