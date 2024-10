Berrettini-Rune, secondo rinvio di fila: nuovo orario a Shanghai, programma, tv, streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) Domani, non prima delle 12.30 italiane, Matteo Berrettini affronterà il danese Holger Rune nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Una partita, come molte altre, che avrebbe dovuto disputarsi ieri e si sperava di recuperare quest’oggi. Sfortunatamente, la pioggia non ha permesso che i due giocatori si affrontassero e, in uno schedule assai congestionato, la sfida si terrà lunedì 7 ottobre. A prescindere dalla pioggia, domani questo incontro ci sarà in quanto è previsto nello stadio principale, dotato del tetto. Pertanto Berrettini è atteso a una partita complicata, dopo aver sconfitto all’esordio l’australiano Chris O’Connell. C’erano dei dubbi sulle condizioni di Matteo, ritiratosi nel secondo round del torneo di Tokyo contro il francese Arthur Fils. Si spera che il problemino agli addominali non si ripresenti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Domani, non prima delle 12.30 italiane, Matteoaffronterà il danese Holgernelturno del Masters1000 di. Una partita, come molte altre, che avrebbe dovuto disputarsi ieri e si sperava di recuperare quest’oggi. Sfortunatamente, la pioggia non ha permesso che i due giocatori si affrontassero e, in uno schedule assai congestionato, la sfida si terrà lunedì 7 ottobre. A prescindere dalla pioggia, domani questo incontro ci sarà in quanto è previsto nello stadio principale, dotato del tetto. Pertantoè atteso a una partita complicata, dopo aver sconfitto all’esordio l’australiano Chris O’Connell. C’erano dei dubbi sulle condizioni di Matteo, ritiratosi nelround del torneo di Tokyo contro il francese Arthur Fils. Si spera che il problemino agli addominali non si ripresenti. (Oasport)

