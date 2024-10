Basket, recap seconda giornata: vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna (Di domenica 6 ottobre 2024) La rivincita di Milano, la conferma di Bologna, Venezia che non decolla, Brescia con il fiatone, Tortona a spasso. Sono tanti i risvolti provenienti dalla seconda giornata del massimo campionato di Basket. Milano, intanto, si riscatta subito, affossa Sassari (100-75) con la potenza delle sue bocche da fuoco. Già all’intervallo (57-31) la partita è segnata, Messina dà spazio alle rotazioni, così segnano tutti tranne Bolmaro che comunque gioca, Mirotic e Leday (15 punti a testa) fanno la voce grossa per Sassari il solo Fobbs (24) non regge la nave biancazzurra. Bologna risponde presente battendo nettamente Pistoia (84-68). Troppo evidente il divario tra le due squadre con il vantaggio felsineo cresciuto a dismisura strada facendo. Anche Banchi, vedendo il punteggio, dà spazio ala panchina e fa riposare i big, per Pistoia Forrest (16) e Silins (15) un po’ meglio degli altri. (Di domenica 6 ottobre 2024) La rivincita di, la conferma di, Venezia che non decolla, Brescia con il fiatone, Tortona a spasso. Sono tanti i risvolti provenienti dalladel massimo campionato di, intanto, si riscatta subito, affossa Sassari (100-75) con la potenza delle sue bocche da fuoco. Già all’intervallo (57-31) la partita è segnata, Messina dà spazio alle rotazioni, così segnano tutti tranne Bolmaro che comunque gioca, Mirotic e Leday (15 punti a testa) fanno la voce grossa per Sassari il solo Fobbs (24) non regge la nave biancazzurra.risponde presente battendo nettamente Pistoia (84-68). Troppo evidente il divario tra le due squadre con il vantaggio felsineo cresciuto a dismisura strada facendo. Anche Banchi, vedendo il punteggio, dà spazio ala panchina e fa riposare i big, per Pistoia Forrest (16) e Silins (15) un po’ meglio degli altri. (Sportface.it)

