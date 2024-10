BAFF – B.A. Film Festival, tutti i vincitori: premiati Andrea Fuorto, Isabella Ragonese e Bertrand Bonello (Di domenica 6 ottobre 2024) BAFF – B.A. Film Festival, tutti i vincitori: Andrea Fuorto e Isabella Ragonese sono i Migliori Attori, Bertrand Bonello è il regista dell’anno, il premio Miglior opera prima va a Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio Si chiude la XXII edizione del BAFF – B.A. Film Festival (qui il sito internet ufficiale), che si è tenuto a Busto Arsizio dal 28 settembre al 5 ottobre, con l’annuncio dei vincitori 2024. Il Festival diretto da Giulio Sangiorgio è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. A Bertrand Bonello va il Premio regista dell’anno BAFF2024 – città di Busto Arsizio. Al regista il Festival reso un omaggio presentando due Film. Il suo esordio cinematografico, Quelque chose d’organique e La Bête, suo ultimo lavoro. (Di domenica 6 ottobre 2024)– B.A.sono i Migliori Attori,è il regista dell’anno, il premio Miglior opera prima va a Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio Si chiude la XXII edizione del– B.A.(qui il sito internet ufficiale), che si è tenuto a Busto Arsizio dal 28 settembre al 5 ottobre, con l’annuncio dei2024. Ildiretto da Giulio Sangiorgio è organizzato da B.A.Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Ava il Premio regista dell’anno2024 – città di Busto Arsizio. Al regista ilreso un omaggio presentando due. Il suo esordio cinematografico, Quelque chose d’organique e La Bête, suo ultimo lavoro. (spettacolo.eu)

