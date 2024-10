Australia - Cina: rivali sì, ma non troppo (Di domenica 6 ottobre 2024) Ci sono un americano, un indiano, un giapponese e un Australiano sembra una barzelletta, ma rende bene la riunione che si è tenuta il 21 settembre a Wilmington, nello Stato del Delaware, a casa di Joe Biden. Nativo dell’altrimenti anonima cittadina, il presidente Usa ha aperto le porte della sua villa in stile georgiano ai primi ministri Narendra Modi, Fumio Kishida e Anthony Albanese. L’occasione del ritrovo è stata è la riunione annuale del Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza: un’alleanza strategica informale stipulata tra i quattro paesi con l’obiettivo di contenere l’espansionismo cinese nell’Indo-Pacifico. La partecipazione dell’isola-continente non deve sorprendere: l’Australia è infatti un nodo fondamentale della rete con cui gli Stati Uniti vogliono imbrigliare il Dragone. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ci sono un americano, un indiano, un giapponese e unno sembra una barzelletta, ma rende bene la riunione che si è tenuta il 21 settembre a Wilmington, nello Stato del Delaware, a casa di Joe Biden. Nativo dell’altrimenti anonima cittadina, il presidente Usa ha aperto le porte della sua villa in stile georgiano ai primi ministri Narendra Modi, Fumio Kishida e Anthony Albanese. L’occasione del ritrovo è stata è la riunione annuale del Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza: un’alleanza strategica informale stipulata tra i quattro paesi con l’obiettivo di contenere l’espansionismo cinese nell’Indo-Pacifico. La partecipazione dell’isola-continente non deve sorprendere: l’è infatti un nodo fondamentale della rete con cui gli Stati Uniti vogliono imbrigliare il Dragone. (Panorama)

