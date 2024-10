Ascoli-Pescara, il gesto tra Di Carlo e Baldini 17 anni dopo il calcio | FOTO (Di domenica 6 ottobre 2024) Ascoli e Pescara sono in campo per il big match dell’8ª giornata del campionato di Serie C. A pochi minuti dal termine il risultato è sull’1-2 grazie ai gol degli ospiti siglati da Vergani e Bentivegna. La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo: 17 anni dopo gli allenatori Domenico Di Carlo e Silvio Baldini si sono ritrovati. Il riferimento è al famoso calcio rifilato proprio da Baldini a Di Carlo. Oggi, domenica 6 ottobre, è andata in scena la pace: gli allenatori si sono abbracciati prima del fischio d’inizio. FOTO InstagramL'articolo Ascoli-Pescara, il gesto tra Di Carlo e Baldini 17 anni dopo il calcio FOTO calcioWeb. (Di domenica 6 ottobre 2024)sono in campo per il big match dell’8ª giornata del campionato di Serie C. A pochi minuti dal termine il risultato è sull’1-2 grazie ai gol degli ospiti siglati da Vergani e Bentivegna. La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo: 17gli allenatori Domenico Die Silviosi sono ritrovati. Il riferimento è al famosorifilato proprio daa Di. Oggi, domenica 6 ottobre, è andata in scena la pace: gli allenatori si sono abbracciati prima del fischio d’inizio.InstagramL'articolo, iltra Di17ilWeb. (Calcioweb.eu)

