Anniversario 7 ottobre, Mattarella: «Cessate il fuoco immediato per porre fine agli orrori». E sollecita «la creazione di due Stati sovrani e indipendenti»

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nel mondo occidentale, domani 7 ottobre, si terranno decine di commemorazioni per l'Anniversario della strage perpetrata da Hamas in territorio israeliano. La più alta carica dello Stato italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha già pubblicato un messaggio per l'occasione. «Nel deplorare nuovamente quel brutale atto terroristico, partecipiamo con commozione al dolore delle famiglie delle vittime e rinnoviamo l'appello affinché le persone prese crudelmente in ostaggio con pratica disumana, vengano liberate e possano ricongiungersi ai loro familiari», ha esordito. Poi, il capo dello Stato ha voluto condannare le «inaccettabili recrudescenze di sentimenti di antisemitismo», che si sono diffuse mentre gli effetti del 7 ottobre hanno investito «incolpevoli popolazioni» del Medio Oriente.

