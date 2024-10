Amici, Petit ospite: "Sto malissimo". Poi la sorpresa (video) (Di domenica 6 ottobre 2024) In alto il video con Petit ospiteDomenica 6 ottobre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi. L'ospite musicale è stato Petit, mentre Eleonora Abbagnato e Gigi d'Alessio i giudici di danza e canto. Sul finire della puntata è arrivato, appunto (Di domenica 6 ottobre 2024) In alto ilconDomenica 6 ottobre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi. L'musicale è stato, mentre Eleonora Abbagnato e Gigi d'Alessio i giudici di danza e canto. Sul finire della puntata è arrivato, appunto (Today)

Today - Amici Petit ospite | Sto malissimo Poi la sorpresa video

Petit, dopo Amici e “Mammamì” torna con il nuovo singolo “Lingerie”: “Una storia d’amore che può appartenere a tutti” – Intervista video - È stata un’esperienza bellissima”. Ed è proprio tra accuse, rimpianti e desiderio che si ha voglia di gridare quanto si è dato. Progetti futuri “Mi sto preparando al tour e poi ci sarà sicuramente tanta altra musica, e poi tirare le somme e vendere come muoverci nel futuro”. . Petit, Intervista ... (Superguidatv)

Orsini alla prima Assemblea di Confindustria 2024: “Italia punti su competitività, produttività e comunità" - il Discorso integrale - VIDEO - Emanuele Orsini, Presidente della Confederazione generale dell'industria italiana, in occasione della prima Assemblea di Confindustria 2024 ha dichiarato: “Buongiorno a tutte e a tutti voi. Ringrazio per aver accettato di intervenire alla nostra Assemblea il Presidente del Consiglio, Giorgia ... (Ilgiornaleditalia)

In questo video Vladimir Putin non risponde al piano di Mario Draghi sulla competitività europea - Il presidente russo avrebbe detto: «Molte industrie stanno semplicemente chiudendo». Il video è stato registrato il 5 settembre 2024, al Forum economico orientale di Vladivostok, in Russia. . Non è quindi possibile che il presidente russo abbia risposto al piano dell’ex presidente del Consiglio ... (Facta.news)

Amici, Petit ospite: "Sto malissimo". Poi la sorpresa (video) - Domenica 6 ottobre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi. L'ospite musicale è stato Petit, mentre Eleonora Abbagnato e Gigi d'Alessio i giudici di ...(today)

Notre-Dame de Paris peinte : que savons-nous des couleurs que portait sa façade au Moyen Âge - [VIDÉO] Dans une vidéo de reconstitution historique de Paris partagée en ligne, la cathédrale Notre-Dame de Paris est représentée avec une façade peinte. L'internaute qui relaie les images se réjouit ...(tf1info.fr)

LIVE ANDERLECHT-STANDARD: le but de Verschaeren annulé (2-0) - Anderlecht reçoit le Standard pour le premier gros choc de la journée de dimanche (13h30). Les Mauves occupent la 9e place avec 14 points, alors que les Rouches se positionnent à la 12 place avec 12 u ...(7sur7.be)