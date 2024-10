Allenatore preso a schiaffi Il mister della Massese aggredito da un giocatore

(Di domenica 6 ottobre 2024) Massa, 6 ottobre 2024 – Brutto episodio al terminegara di Eccellenza tra Castelnuovo Garfagnana e. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Pisciotta ha rimediato uno schiaffo un calciatore del Castelnuovo. A dirlo è stato proprio lui stesso in sala stampa. “A fine partita gli animi erano un po’ caldi – ha spiegato in sala stampa il tecnico bianconero – e nel tunnel Francesco Satti ha iniziato ad urlare e a gioire, anche giustamente. A questo punto gli ho detto di farlo nel suo spogliatoio perché vedevo qualche mioun po’ agitato. Lui si è girato e mi ha dato un cazzotto in faccia. E’ una situazione che va al di là del calcio. Complimenti al Castelnuovo Garfagnana che ha vinto la partita ma avere un tesserato del genere che si permette di fare un’azione di questo tipo, tremenda, è una corsa vergognosa”. (Lanazione)