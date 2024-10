A 16 anni gira armato con una pistola da guerra della ex Jugoslavia (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel corso dei controlli della movida del sabato sera, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno controllato un gruppo di ragazzi a piazza Carolina a pochi passi dalla Prefettura. Erano sugli scooter fermi con cavalletto poggiato sull'asfalto, quando il comportamento di uno di loro ha (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel corso dei controllimovida del sabato sera, i carabiniericompagnia Napoli Centro hanno controllato un gruppo di ragazzi a piazza Carolina a pochi passi dalla Prefettura. Erano sugli scooter fermi con cavalletto poggiato sull'asfalto, quando il comportamento di uno di loro ha (Napolitoday)

Crepet: “Non dedico un minuto ai social. Oggi i genitori fanno cose da deficienti totali. Asciugano i capelli ai figli, tagliano la carne o girano lo zucchero dentro il caffellatte. A 30 anni saranno perfetti idioti” - . Con una carriera costellata di bestseller, il suo ultimo libro, "Mordere il cielo", affronta temi cruciali legati alle emozioni e alla comunicazione nell'era digitale. Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore di successo, continua a catturare l'attenzione di un pubblico giovane e ... (Orizzontescuola)

Carmen Girasole va in ospedale e muore a 45 anni: indagato il fidanzato irreperibile - È morta per le ustioni gravissime riportate dopo l'aggressi. . . Il pm Carlo Milanesi ha chiesto approfondimenti sul caso, mentre la Procura ha ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio: è possibile che la morte sia stata cagionata, pur senza esservene volontà , da lesioni e percosse, che ... (News.robadadonne)

Carmela Girasole morta a 45 anni, la maestra era stata in ospedale più volte nell’ultimo periodo. Eseguita l’autopsia - La Procura e la Mobile sono in attesa degli esiti della consulenza per avere un quadro più chiaro sul decesso della docente originaria di Matera, sul quale ci sono ombre da chiarire. Il dubbio, infatti, è che l’emorragia cerebrale possa essere stata innescata da un evento traumatico - per esempio ... (Ilgiorno)