Violenza parlano le vittime e i familiari

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per la prima volta, in Toscana, sarà possibile affrontare il tema del femminicidio direttamente con le vittima di, oppure con idiassassinate. O ancora, con i legali dila cui condizione è ancora così delicata da rendere impossibile un’esposizione in prima persona. A Montecatini Terme, da oggi, sabato 5 ottobre, alle ore 17, e fino al 30 novembre, nel salone Portoghesi dello stabilimento termale Tettuccio, sono previsti sette incontri con chi lala subisce e la vive davvero ogni giorno. Il ciclo di incontri "A tu per tu con la" è inserito nella rassegna "Acqua in bocca ma non troppo" che gode del patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Montecatini Terme. Due condanne della Corte Europea dei diritti umani (Cedu) riguardano due casi didi genere accaduti in Toscana.