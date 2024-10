Un vero bacio va dato ad occhi chiusi | la scienza spiega il perché

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 5 ottobre 2024) Life&People.it Davanti ad un portone, sotto casa dopo un abbraccio, in macchina quando piove prima di darsi la buonanotte. Silenzio, cuore che batte, esitazione e tormento, poi il salto verso il vuoto ad, quasi come per proteggersi dal tonfo di una potenziale, fin troppo dolorosa, caduta verso il basso. Un burrone di insicurezze che solo l’incontro tra due paia di labbra bramose può oltrepassare. Ilè quel momento taumaturgico che meglio di tutti suggella la fine di un appuntamento ben riuscito, che rinfranca l’amore all’interno di una coppia. Baciarsi aduna regola non scritta, che da oggi può posarsi su saldissime fondamenta scientifiche.