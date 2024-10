Terremoti asse tra Federico II e Ingv | fibre ottiche come sensori sismici in Irpinia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di NapoliII e l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia –nasce l‘Near Fault Observatory – NFO, l’osservatorio in grado di sfruttare le potenzialità della fibra ottica utilizzata nelle telecomunicazioni per l’osservazione e lo studio della deformazione del suolo associata ai fenomeni. I ricercatori hanno, infatti, recentemente completato l’installazione di un dispositivo di rilevamento acustico (DAS) in, dove l’azienda di telecomunicazioni Metis ha messo a disposizione dei ricercatori un tratto di fibra ottica lungo circa 20 km.