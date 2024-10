Sanità l’assist di Schillaci | Indennità dei medici flat tax al 15 per cento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Latax per ledei. Le risorse in manovra per un piano di assunzioni pluriennale. E le accuse alle Regioni per le liste d’attesa. Al Festival dell’Economia civile di Firenze il ministro della Salute Oraziodice che la prossima legge di bilancio "darà risposte alle esigenze dei cittadini" e auspica che i fondi vadano "in una direzione molto chiara che è quella degli operatori del sistema sanitario pubblico, c’è bisogno di assumere personale e anche di pagare meglio chi già lavora nel sistema sanitario nazionale". E proprio per questo propone "che venga tassata in maniera minore l’di specificità di tutti gli operatori che lavorano nel sistema sanitario pubblico, come fatto per le ore di straordinario nel decreto legge sulle liste d’attesa".