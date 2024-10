Perizia commissionata dagli alluvionati | Nessuna pioggia eccezionale Altri esposti in Procura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bergamo. “La quantità dicaduta sulla provincia di Bergamo in due ore è stata quasi pari a quella calcolata in media per tutto il mese di settembre”. Così, alcuni esperti, parlavano all’indomani del nubifragio dell’8-9 settembre, quando in città sono esondati i torrenti Morla e Tremana, causando enormi danni soprattutto tra le vie Baioni e Maironi da Ponte. Si parlava di 80-85 mm di, ma valori simili si erano registrati anche lo scorso maggio, quando in trenta giorni era caduta quasi la metà delladi tutto il 2024.