Notizie sulla squadra aggiornamento sugli infortuni su Norgaard Wissa Dawson e altri

(Di sabato 5 ottobre 2024) 2024-10-04 17:55:15 Ecco quanto riportato poco fa: Il capitano del Brentford Christianprobabilmente inizierà contro i Wolves in Premier League sabato (15:00 BST) dopo aver saltato due partite pero. L’attaccante Kevin Schade non ha subito effetti duraturi a causa dei crampi che lo hanno colpito sabato scorso, nell’1-1 casalingo dei Bees contro il West Ham, mentre il centrocampista Paris Maghoma tornerà ad allenarsi completamente dopo la sosta per le nazionali. Anche l’allenatore Thomas Frank ha fornito aggiornamenti positivi sulle assenze di lunga data, tra cui il terzino sinistro Rico Henry, il centrocampista centrale Mathias Jensen e l’attaccante Yoane. Positivi sul fronteda Thomas Frank “Christianè disponibile tomorrow. “Rico Henry si è allenato con laoggi, il che è positivo. È bello vederlo lì.