MotoGP Sprint Giappone 2024 Martin | Sabato complicato è mancata fiducia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Jorgeha commentato ai microfoni di Sky Sport il quarto posto nellaRace GP deldi: “Mi è, specialmente quando ha iniziato a piovigginare: è stato un. La mia giornata è stata condizionata dall’errore e la caduta in qualifica“. Lo spagnolo della Ducati Prima Pramac ha poi aggiunto: “La partenza è stata ottima – anche se domani sarà difficile da replicare visto che tutti conoscono la linea ora – e tutto è andato come speravo. Inoltre nel finale ero vicino a Marquez. Ho in mente alcune cose su cui lavorare per migliorare tanti aspetti della moto. Sarà una lunga gara con le gomme che caleranno“.: “, è” SportFace.