MotoGP Pedro Acosta in pole a Motegi davanti a Bagnaia Martin si stende Marquez beffato dai track-limits

(Di sabato 5 ottobre 2024) Qualifiche tra colpi di scena quelle del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito di, la pioggia ha disturbato all’inizio della Q2 l’agire dei centauri, che hanno dovuto fare di necessità virtù, fidandosi di quello che era il grip offerto dalla pista. Fortunatamente per loro, la presenza di Giove Pluvio è stata fugace e l’impatto sul time-attack è finito per essere marginale. Lo spagnolo(GasGas) ha posto fine all’egemonia Ducati in termini di p.1, realizzando il miglior crono di 1:43.018 a precedere di 0.246 Francesco(Ducati ufficiale) e di 0.423 il connazionale Maverick Viñales (Aprilia) di 0.423. Difficoltà per Pecco nel trovare il grip con il posteriore all’inizio, quando le gocce di pioggia avevano disturbato.