Marche la crisi della Fedrigoni | sciopero contro i licenziamenti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Fabriano (Ancona), 5 ottobre 2024 –generale proclamato per lunedì dalle Rsu degli stabilimenti di Fabriano, Rocchetta, Pioraco e Castelraimondo del gruppo, nelle. È una prima risposta dei lavoratori alla comunicazioneproprietà relativa alla messa in liquidazionesocietà Giano srl, che dal primo gennaio cesserà ogni attività commerciale e produttiva, determinando l’esubero di 195 dipendenti concentrati negli stabilimenti fabrianesi. Losarà di otto ore per turno, dalle 6 di lunedì fino alle 6 del giorno dopo, e coinvolgerà tutti gli impianti. Le Rsu “invitano poi tutti i lavoratori al presidio” in programma lunedì a palazzo Leopardi, davanti alla Regione, ad Ancona, “in concomitanza con l’intra la proprietà e l’assessore regionale Aguzzi”.