Manifestazione pro Palestina a Roma città blindata con 1 500 agenti in piazza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il ministero dell’Interno ha messo in campo oltre 1.500 uomini, tra polizia e carabinieri, in vista dellanazionale proprevista anel pomeriggio di sabato 5 ottobre. Un appuntamento vietato dalla questura per questioni di ordine pubblico, che avrà inizio alle 14 a ridosso della Piramide dile Ostiense. Fino a qualche giorno fa erano previste almeno 30 mila persone, ma lo sciopero del trasporto pubblico locale e i controlli rafforzati ai caselli potrebbero scoraggiare gli arrivi. Innon ci sarà poi la Comunità palestinese di Italia, che manifesterà il 12 ottobre. Controlli ai caselli, nelle stazioni e sulle consolari in entrata aI timori della Digos disono legati alla possibile presenza di anarchici e antagonisti.