Inzaghi: «Inter, bene la prestazione ma dobbiamo lavorare! Sono fiducioso» Inzaghi dopo Inter-Torino terminata 3-2, in un'Intervista rilasciata su Inter TV si è soffermato a parlare degli errori commessi, probabilmente causa di un calo di concentrazione. CONTINUITÀ – Simone Inzaghi dopo Inter-Torino ha parlato così su Inter TV: «Sono molto soddisfatto della prestazione, è la terza vittoria in una settimana quindi sappiamo che è importante, deve continuare il nostro percorso, ma dobbiamo anche lavorare. dobbiamo limare determinati episodi, il nostro obiettivo è quello di crescere e lavorare. dobbiamo vincere più partite possibili. Abbiamo fatto un'ottima gara, stiamo dando seguito alle prestazioni e questo mi dà fiducia. Stiamo lavorando tanto, in campo e in video. Sappiamo che in questo momento stiamo pagando tutto quello che possiamo pagare, dobbiamo fare di più nella fase di non possesso».

Una partita del genere, per com’è andata, non può finire 3-2. “Questa squadra ha giocato tre partite in una settimana, conseguendo altrettante vittorie. “Stiamo lavorando molto duramente. Abbiamo creato tanto e il loro portiere si è messo in luce, compiendo degli ottimi interventi“, ha proseguito ... (Sportface)

L`Inter ottiene la terza vittoria consecutiva battendo 3-2 il Torino. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a Sky Sport. QUALCHE GO... (Calciomercato)

Il capocannoniere della […]. (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande ... (Periodicodaily)

Nove gol in sette giornate sono troppi per chi vuole riconfermarsi campione d’Italia, e non è solo questione di rotazioni: in una partita contro una squadra di livello ma in dieci per settanta minuti, prendere due gol, il primo pochi secondi dopo aver segnato, il secondo con un rigore regalato, non ... (Sportface)

L`Inter, soffrendo più del previsto vista la superiorità numerica (espulso Maripan) vissuta dal 20`, vince e sconfigge un Torino mai domo... (Calciomercato)