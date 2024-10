Il poeta a Parigi la Francia tormentata di Heinrich Heine in dialogo con le radici tedesche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) A partire dagli anni dello Sturm und Drang – e almeno finché non s’è stampato, sui volti marziali del Volk inorgoglito, ma anche “del filisteo tedesco” (Croce), il Sedanlacheln, il sorriso antilatino di Sedan – sembra che la Germania, per poter cogliere il proprio carattere, sia costretta a osservarsi dalla. Postazione privilegiata, per lo ‘spirito’ tedesco, per definire non solo ciò che gli è proprio, ma anche ciò che non sa essere.