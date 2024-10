Il diritto di scegliere lettera aperta dei Radicali al presidente De Luca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIscrivonoalVincenzo De. Caro. Mi chiamo Sofia Campana, vivo a Salerno e sono una militante politica Radicale, da sempre iscritta all’Associazione Provenza, oggi guidata dal segretario Donato Salzano. Dove trova storicamente luogo l’iniziativa, senza soluzione di continuità , dell’azione nonviolenta del movimento fondato da Marco Pannella, in città ma non solo. Intitolata a quella compresenza del mai abbastanza compianto compagno Radicale Maurizio Provenza. Negli ultimi mesi Le ho inviato varie mail aventi tutte come argomento il fine vita e, in particolare, la proposta di legge regionale depositata alle Commissioni Sanità e Bilancio in Consiglio Regionale, a prima firma del Consigliere Luigi Abbate.