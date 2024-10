Ho un infarto | Carmen Di Pietro disastro in diretta in coppia con Valeria Marini | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ha vinto Kelly Joyce, cantante nata in Francia, di origini senegalesi ma ormai romagnola d'adozione, ma l'ultima puntata di Tale e Quale show, il fortunato talent-vip musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha avuto come protagoniste assoluteDi. Non proprio in positivo, però. Terza puntata dello show che vede personaggi del mondo dello spettacolo imitare le star della canzone: Kelly Joyce conquista tutti nei panni di Diana Ross, mito della disco Anni 70. Applausi anche per Verdiana Zangaro, ottima "sosia" di Lady Gaga (dopo aver imitato in precedenza perfino Celine Dion. In altre parole: l'ugola c'è eccome), e per Simone Annichiarico, il figlio del mitico Walter Chiari che dopo aver stupito come novello Franco Califano è piaciuto anche come Renato Zero, sempre all'insegna della più genuina romanità .