Guerra tra Fedez e Ferragni | lei respinge l’offerta irrisoria del rapper

(Di sabato 5 ottobre 2024) La separazione trae Chiarasi sta trasformando in una vera e propria battaglia legale, con la questione dell’assegno di mantenimento al centro del conflitto. Nonostante le promesse di un divorzio pacifico, le tensioni tra la coppia sembrano crescere, come rivelano le ultime notizie diffuse dal settimanale Oggi.vs Chiara: le cifre del mantenimento Secondo le informazioni circolate, la separazione legale trae Chiaradovrebbe essere formalizzata entro un mese. La primavera del 2025 potrebbe segnare la conclusione del divorzio definitivo. Il settimanale Oggi ha approfondito le cifre in gioco, chiarendo che l’assegno di mantenimento è il vero nodo della questione.offre 5.000 euro al mese, ma Chiaraha chiesto una cifra ben più alta, 20.000 euro.