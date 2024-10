Grande Fratello due attuali inquilini della Casa si conoscevano e frequentavano prima di entrare nel reality | ecco dove si sono incontrati

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 5 ottobre 2024) In queste prime tre settimane di permanenza all’internodel, tra gligià nate le prime simpatie, i primi interessi sentimentali, ma anche i primi dissapori. In particolare, negli ultimi giorni il clima tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi si è rivelato piuttosto teso (clicca QUI per leggere) a causa dell’interessecantante nei confronti di Giglio, che potrebbe avere a sua volta una simpatia particolare per la Bruschi. Yulia, pur essendo fidanzata, dal canto suo non ha disdegnato le attenzioni del giovane e proprio questo suo atteggiassero ha indispettito Jessica, che si è mostrata gelosa del loro rapporto e ha accusato la toscana di essere eccessivamente attaccata al coinquilino e di non comportarsi come una ragazza impegnata e lo scontro tra le due e proseguito anche nel corso dell’ultima puntata (clicca QUI per leggere).