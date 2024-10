Giro dell' Emilia 2024 Pogacar | Ci tenevo a vincere avverto la pressione della maglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre- Dopo i 100 km di fuga ai Mondiali di Zurigo, di cui 51 km in solitaria, Tadejsi ripete e lo fa proprio con sulle spalle la frescairidata, al debutto (bagnato ma fortunato) su strada: 37 km di assolo grazie a uno scatto bruciante sul primo dei 5 passaggi sulla salita di San Luca, il punto più iconico del, dove di fatto i giochi per la vittoria si chiudono per tutti gli 'umani', regolati da Tom Pidcock e Davide Piganzoli. Le dichiarazioni diL'imperò è che stavolta uninfreddolito e isolato a livello di squadra non volesse affatto fare la voce grossa con un'altra cavalcata in solitaria: lo scatto di Remco Evenepoel (che poi sarebbe andato in crisi prima di ritirarsi tra le lacrime) lo ha in un certo senso stanato e messo di fronte alle proprie nuove responsabilità da campione del mondo.