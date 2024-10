Evento imperdibile per chi vuole assaporare il tipicamente buono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Quello della 70esima edizione di Autunno Pavese è un traguardo importante per la Camera di commercio di Pavia ma soprattutto per il nostro territorio. Oggi Autunno Pavese è un brand di tradizione e innovazione per i prodotti pavesi d’eccellenza, una grande operazione di marketing territoriale, un appuntamentoper chi desideratutto il gusto del. Sarà l’ultima edizione organizzata dalla nostra Camera di commercio. A novembre Pavia si accorperà con Cremona e Mantova. Finisce un’epoca durata oltre 230 anni. Faremo di tutto perché questa tradizione continui". Con queste parole del commissario straordinario Giovanni Merlino è stato inaugurato ieri l’Autunno Pavese.