Escursionista disperso sul Monte Rosa da 15 giorni | trovato vivo il cane

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sono trascorsi ormai 15dalla scomparsa di Cristoph Menacher, 58enne tedesconella zona di Macugnaga, in Pie. L’uomo, appassionato di montagna e tipografo di professione, si era avventurato con il suolo scorso 20 settembre in un’escursione che aveva come probabile meta la Capanna Marinelli, situata a 3.036 metri di altitudine sul versante est del.Leggi anche: Appuntamento tramite un’app di incontri: ragazza di 21 anni viene violentata Errori nelle ricerche Le ricerche dell’uomo, iniziate con ritardo a causa della mancata attivazione immediata del protocollo di ricerca in montagna, hanno registrato una svolta nelle ultime ore con il ritrovamento del, individuatodurante un sorvolo del soccorso alpino valdostano. Nonostante fosse spaventato, l’animale è stato avvistato e nutrito, ma non si è lasciato avvicinare dai soccorritori.