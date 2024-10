Elly Schlein libro a picco | demolita da numeri e recensioni la frase che la affossa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) I lettori di? Diciamo che nessuno li ha visti arrivare in libreria. E nemmeno sembrano aver approfittato delle utilizzatissime piattaforme online. La battuta è facile, certo. Però, a quasi un mese dall'uscita, è arrivato il tempo di fare un primo bilancio: come sta andando L'imprevista. Un'altra visione del futuro, ultima opera dellascritta insieme alla giornalista Susanna Turco? Bè, a dire il vero non proprio benissimo, almeno a giudicare dalle classifiche I lettori di Libero probabilmente lo hanno già notato leggendo i dati dei libri più venduti nei Mondadori Store che pubblichiamo ogni martedì. Tra i dieci volumi più richiesti, quello della segretaria dem non è mai arrivato. Ma si sa che le opere dei politici non sono certo in cima alle preferenze degli italiani.