Destinazione Transilvania

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo un viaggio durato cinque giorni e diverse ore di macchina solcando verdi vallate e attraversando distese di tuberi e cereali, possiamo dire con certezza che laesiste ed è in pieno fermento. Al di là della mitologica narrazione legata al romanzo di Bram Stoker, le cui tracce oggi sono ripercorribili in questi territori e non solo, la Romania è una regione ancora totalmente sconosciuta. Solo di recente, grazie alla visione aperta e più fortunata di alcuni addetti ai lavori, ha iniziato timidamente ad affacciarsi al turismo internazionale. Anche in questo Stato, solcato dal Danubio e dominato dai Carpazi, il settore enogastronomico inizia a rappresentare un trend, ancora in via di sviluppo, e un motore economico, sociale e terziario da non sottovalutare.