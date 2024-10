Corteo Pro-Pal Roma blindata si prepara alla sfida Chef Rubio lancia l’adunata rossa | assembratevi in ogni modo Il web s’indigna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024)per il(non autorizzato) Pro-Pal di oggi – preannunciato e poi vietato dQuestura – con partenza dalle 14 da Piazzale Ostiense, zona Porta San Paolo. L’obiettivo: arrivare nel cuore della Capitale. E a capitanarein prima linea (anche dai social). Ma la capitale oggi è paralizzata anche dallo sciopero nazionale dei mezzi pubblici: insomma, quello che si annuncia, è un sabato di fuoco, e non solo per il combinato disposto dei due eventi in calendario., città aperta, in ostaggio dei manifestanti e monitorata speciale: sono scattati i controlli in vista della manifestazione di questo pomeriggio, quando le frange dell’estrema sinistra si sono date appuntamento per celebrare il pogrom di Hamas in Israele..